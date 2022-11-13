Текущая форма

Лидер УПЛ СК Днепр-1 и донецкий "Шахтер" не знали поражений в этом сезоне. "Горняки" лишь дважды теряли очки: с Металлистом 1925 (0:0) и Александрией (2:2). В остальных восьми поединках команда Йовичевича добывала максимум зачетных баллов. И делала это очень уверенно. 23:5 – таков суммарный итог голов "оранжево-черных". Как видим, в среднем один пропущенный гол в двух матчах – оборона Шахтера удерживает статус самой надежной в лиге.

Столько же голов (23) записала в актив и Заря. В то же время луганчане слишком много пропускают, как для третьей команды чемпионата – 16 голов (больше только у четырех команд).

Как бы там ни было, Parimatch Ukraine фаворитом воскресной битвы считает Шахтер – 1,44. Выигрыш Зари маловероятен – 6,60. Коэффициент на ничью – 4,80.

До прошлого тура Заря сохраняла отличный темп. Четыре подряд победы приблизили "черно-белых" вплотную к лидерам – 22 балла и третья ступень. Однако во вторник подопечные Патрика ван Леувена удивили, уступив Ингульцу 0:1. И все же луганчане все еще удерживают бронзовую позицию пьедестала.

"Горняки" свой матч проводили в среду и не имели никаких проблем с Вересом – 2:0. Как следствие, второе место и 26 очков. Следует отметить реализованный пенальти Михаилом Мудриком, забившим свой 5-й гол в УПЛ. У его партнера Даниила Сикана на один точный удар больше. Статус бомбардиров Зари удерживают полузащитники – у Дмитрия Мышнева и Игоря Кирюханцева по три мяча.

История противостояний

Премьерная встреча Шахтера и Зари в чемпионатах Украины датирована 1992 годом. В последние сезоны битва Донецка и Луганска на футбольном поле становилась настоящим украшением. И именно Заря часто отнимала очки у фаворита.

В предыдущих пяти встречах Шахтер выиграл лишь раз – как раз в последнем поединке в октябре 2021-го. И сделал это очень убедительно – 6:1. А до этого луганчане дважды побеждали, и еще два матча завершались вничью.

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Кадровая ситуация

Тренерский штаб Шахтера не может рассчитывать на троих травмированных исполнителей: Виктора Корниенко, Марьяна Шведа и Александра Зубкова. Зато вскоре вернуться в строй должен Ефим Конопля.

У Зари проблем меньше, однако они все же есть. Из-за дисквалификации не сыграет основной защитник Максим Имереков. В прессе фигурировала информация об отъезде из Украины единственного легионера – бразильца Кристиана. В заявке на сезон он все еще присутствует, однако в последний раз на поле выходил еще в начале октября. С тех пор из-за повреждений не играет Максим Смиян. Впрочем, во вторник впервые после двухмесячной паузы сыграл Роман Вантух.

Ориентировочные составы

Шахтер: Трубин – Тейлор, Матвиенко, Бондарь, Михайличенко – Крыськив, Джурасек, Назарина, Судаков, Мудрик – Сикан.

Заря: Мацапура – Бутко, Снурницын, Батагов, Данченко – Бражко, Хлань, Булеца, Чурко, Кирюханцев – Нагнойный.