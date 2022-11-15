Атакующий полузащитник Шахтера Михаил Мудрик признался, что хочет попробовать свои силы в другом клубе уже во второй части сезона 2022/23.

"Какая лига для меня приоритетна? Три чемпионата – Испания, Англия и Германия. Почему не Италия? Там больше тактический футбол, кто кого переиграет.

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Думал ли о том, чтобы играть с Зинченко на одном фланге в Арсенале? Да. Это подкупает, что в команде есть украинец. Кстати, неожиданностью стало, сколько болельщиков Арсенала мне писали, чтобы я переходил к ним, что я им нужен. Фанаты ни одного клуба так не писали, как они. Это приятно.

Сильно ли огорчусь, если зимой не состоится трансфер? Да", – рассказал Михаил Мудрик в эфире YouTube-канала Влады Седан.

Соглашение украинца с Шахтером рассчитано до конца 2026 года. В сезоне 2022/23 Михаил сыграл за Шахтер 16 матчей, забил 8 голов и отдал 8 ассистов.

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