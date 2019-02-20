Айнтрахт – Шахтер: предматчевая пресс-конференция Паулу Фонсеки

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы против Айнтрахта.

"Может ли Малышев заменить дисквалифицированного Степаненко? Макс еще не готов выйти завтра в стартовом составе и провести на поле весь матч. Он не успел набрать оптимальную форму. Изменится ли схема команды из-за отсутствия прямой замены Степаненко? Завтра увидите.

Бондаренко также не готов появиться в старте Шахтера. Он тренируется в общей группе всего 3 дня. За время повреждения Валерий растратил свои кондиции. Не скрою, что завтра будет играть Матвиенко. Конечно, мы бы хотели, чтобы завтра сыграли Кривцов и Ракицкий, но реалии другие. Выйдет Николай, который должен справиться со своими задачами.

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Я не говорил с игроками о 10-летии победы в Лиге Европы. Это история, мы не оглядываемся назад. Не думаю, что такой факт как-то мотивирует команду. Завтра нас ждет очень тяжелый матч. Мы должны максимально подготовить команду к встрече с сильным соперником – это главная задача.

Отчетный матч пройдет в идеальной для футбольных людей атмосфере. Понятно, что на стадионе будет аншлаг – почти 55 тысяч зрителей. Все будут болеть за соперника, игрокам будет сложно, но я получаю удовольствие от такой атмосферы. Играть при переполненных трибунах – идеально.

На предыдущую игру у нас была стратегия, которую нам пришлось корректировать уже на 10-й минуте после удаления. Завтра Айнтрахт будет иметь преимущество своего поля и болельщиков. Однако Шахтеру нужно просто показать свой футбол, и все будет хорошо. Я уверен, что в таком случае мы сможем достичь цели.

Завтрашней игре судить квалифицированный арбитр, один из лучших в Европе. Судьбу противостояния на поле Айнтрахта решит точно не арбитр", – рассказал португальский специалист на предматчевой пресс-конференции.

Айнтрахт – Шахтер: предматчевая пресс-конференция Хюттера