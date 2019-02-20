toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ШАЛЬКЕ - МАНЧЕСТЕР СИТИ АТЛЕТИКО - ЮВЕНТУС ДИНАМО КИЕВ - ОЛИМПИАКОС АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ - ШАХТЕР

Айнтрахт – Шахтер: предматчевая пресс-конференция Паулу Фонсеки

20:15 145 Читати українською
Айнтрахт – Шахтер: предматчевая пресс-конференция Паулу Фонсеки
Паулу Фонсека / ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы против Айнтрахта.

"Может ли Малышев заменить дисквалифицированного Степаненко? Макс еще не готов выйти завтра в стартовом составе и провести на поле весь матч. Он не успел набрать оптимальную форму. Изменится ли схема команды из-за отсутствия прямой замены Степаненко? Завтра увидите.

Бондаренко также не готов появиться в старте Шахтера. Он тренируется в общей группе всего 3 дня. За время повреждения Валерий растратил свои кондиции. Не скрою, что завтра будет играть Матвиенко. Конечно, мы бы хотели, чтобы завтра сыграли Кривцов и Ракицкий, но реалии другие. Выйдет Николай, который должен справиться со своими задачами.

Бутко: Фонсека не сторонник разбора матча по "горячим следам"

Я не говорил с игроками о 10-летии победы в Лиге Европы. Это история, мы не оглядываемся назад. Не думаю, что такой факт как-то мотивирует команду. Завтра нас ждет очень тяжелый матч. Мы должны максимально подготовить команду к встрече с сильным соперником – это главная задача.

Отчетный матч пройдет в идеальной для футбольных людей атмосфере. Понятно, что на стадионе будет аншлаг – почти 55 тысяч зрителей. Все будут болеть за соперника, игрокам будет сложно, но я получаю удовольствие от такой атмосферы. Играть при переполненных трибунах – идеально.

На предыдущую игру у нас была стратегия, которую нам пришлось корректировать уже на 10-й минуте после удаления. Завтра Айнтрахт будет иметь преимущество своего поля и болельщиков. Однако Шахтеру нужно просто показать свой футбол, и все будет хорошо. Я уверен, что в таком случае мы сможем достичь цели.

Завтрашней игре судить квалифицированный арбитр, один из лучших в Европе. Судьбу противостояния на поле Айнтрахта решит точно не арбитр", – рассказал португальский специалист на предматчевой пресс-конференции.

Айнтрахт – Шахтер: предматчевая пресс-конференция Хюттера

Источник: Футбол 24
Лига Европы1/16 финалаКомерцбанк-арена (Франкфурт-на-Майне)

Айнтрахт Франкфурт - Шахтер: Четверг 21 февраля 2019

Айнтрахт Франкфурт
до матча
22
час
:
19
мин
Шахтер
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Лига Европы Айнтрахт Франкфурт - Шахтер Шахтер Шахтер Паулу Фонсека Паулу Фонсека
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Одинадцять перлин київського Динамо
    Сергій Тищенко — 13:007497 Одинадцять перлин київського Динамо
24
мин
Шальке
22:00
Манчестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук