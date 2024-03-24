Шахтар зацікавлений у підписанні Дігтяря та навіть намагався кілька разів домовитись про трансфер капітана збірної України U-17, повідомляє Sport.ua.

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Втім, це не вдалось зробити навіть попри покращення пропозиції. Інтереси Дігтяря представляє компанія ALIK FOOTBALL MANAGEMENT та агент Олексій Люндовський. Зазначається, що в агентства серйозно зіпсувались стосунки з Шахтарем після трансферу Мудрика до Челсі та переходу Георгія Судакова до компанії Prostar.

Раніше повідомлялось, що Дігтяря пропонували Манчестер Юнайтед, але скаути "червоних дияволів" не були вражені українцем.

Нагадаємо, Дігтяр – вихованець Металіста. Кирило є рекордсменом УПЛ – він наймолодший гравець в історії чемпіонатів України (дебют відбувся у віці 15 років 159 днів у матчі 24-го туру сезону 2022/23 проти СК Дніпро-1).

Нині захисник виступає за харків'ян у Першій лізі: у поточному сезоні він у 13 матчах віддав 3 асисти. Його контракт з Металістом чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює його у 50 тисяч євро.

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