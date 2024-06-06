– Александр Иванович, Telegram-канал "ТаТоТаке" написал, что Рух приобрел Игоря Краснопира у Оболони. Это правда?

– Точно что – та то таке. На данный момент эта информация не соответствует действительности. Я вам заявляю об этом официально. Никаких движений по трансферу Краснопира не было. Сейчас Краснопир находится на контракте в Оболони, его документы здесь. Ныне он на сборе с олимпийской сборной.

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– То есть Рух на вас не выходил по трансферу Краснопира?

– На меня никто не выходил и такой информации у меня нет. Я сегодня встречался с президентом Оболони и он также мне ничего по этому поводу не говорил. Думаю, если бы было предложение, то он бы мне сказал.

– Оболонь готова к переговорам по трансферу Краснопира если поступит хорошее предложение?

– Во-первых, мы должны спросить мнение самого футболиста. Во-вторых, решение будет принимать руководство. В Оболони футболисты не рабы. Если кому-то некомфортно, он хочет или не хочет играть в другом месте, то будем разговаривать. Пока с Краснопиром на эту тему мы не общались.

– Было ли зимой предложение от Руха по Краснопиру?

– Зимой перед Оболонью стояла задача – остаться в УПЛ. Возможно, на высшем уровне разговоры какие-то и были, но наш президент категорично тогда заявил, что Краснопир остается в клубе.

– Раньше некоторые футболисты покидали Оболонь бесплатно, а тут может быть трансфер за деньги. Вы готовы будете отпустить Краснопира?

– Это наш авторитет, поэтому воровать футболистов у нас никто не будет. У Краснопира еще год контракта с Оболонью. Если поступит предложение, то руководство его рассмотрит и примет решение. Я не могу исключать общение между собой президентов клубов, но в настоящее время никто никаких движений по трансферу Краснопира не делал. Поэтому мне было странно услышать эту информацию. Сейчас Краснопир – игрок Оболони! – сказал Ризниченко в комментарии Українському футболу.

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