Самым дорогим игроком украинской Премьер-лиги остается главная звезда Шахтера Георгий Судаков. 21-летний полузащитник прибавил к своей стоимости 10 миллионов и теперь стоит 35 млн евро. Второй самый дорогой игрок украинского первенства – Николай Матвиенко – потерял 2 миллиона и стоит 18 млн евро. Третью строчку делят еще два представителя Шахтера – Марлон Гомес і Кевин, которые подорожали на 2 млн и теперь оцениваются в 12 миллионов.

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В топ-10 попало лишь 3 игрока Динамо – Владислав Ванат, який тепер коштує 10 мільйонів (+3 млн євро), ️Николай Шапаренко – 9 миллионов (+3 млн евро) и Георгий Бущан, чья цена замерла на отметке 7 миллионов. В общем, Шахтер увеличил свою общую стоимость на 19,8 млн – до 154,8 млн евро, а Динамо на 11,8 млн – до 69,4 млн евро.

Среди игроков других команд (не Динамо и Шахтера) наибольшего прогресса достигли:

–️ Илья Квасница (Рух) – 2,5 млн (+0,7 млн евро)

–️ ️Алексей Гуцуляк (СК Днепр-1) – 2,5 млн (+0,7 млн евро)

–️ ️Иван Дибанго (Кривбасс) – 1,8 млн (+0,8 млн евро)

–️ ️Таллес Коста (Полесье) – 1,8 млн (-0,2 млн евро)

–️ ️Валентин Рубчинский (СК Днепр-1) – 1,8 млн (+0,6 млн евро)

–️ ️Эдуардо Герреро (Заря) – 1,2 млн (+0,4 млн евро)

️–️ Богдан Леднев (СК Днепр-1) – 1,2 млн (+0,4 млн евро)

️–️ Денис Кузык (Кривбасс) – 1 млн (+0,3 млн евро)

️–️ Богдан Слюбык (Рух) – 1 млн (+0,3 млн евро)

️–️ Тимур Стецьков (Кривбасс) – 1 млн (+0,2 млн евро)

Посмотреть стоимость всех игроков УПЛ можно по ссылке.

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