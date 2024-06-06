Прогресс Судакова, лидерство Шахтера, в топ-10 лишь 3 представителя Динамо: Transfermarkt обновил цены на игроков УПЛ
Немецкий статистический портал после завершения сезона в УПЛ пересчитал рыночную стоимость футболистов чемпионата Украины.
Самым дорогим игроком украинской Премьер-лиги остается главная звезда Шахтера Георгий Судаков. 21-летний полузащитник прибавил к своей стоимости 10 миллионов и теперь стоит 35 млн евро. Второй самый дорогой игрок украинского первенства – Николай Матвиенко – потерял 2 миллиона и стоит 18 млн евро. Третью строчку делят еще два представителя Шахтера – Марлон Гомес і Кевин, которые подорожали на 2 млн и теперь оцениваются в 12 миллионов.
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В топ-10 попало лишь 3 игрока Динамо – Владислав Ванат, який тепер коштує 10 мільйонів (+3 млн євро), ️Николай Шапаренко – 9 миллионов (+3 млн евро) и Георгий Бущан, чья цена замерла на отметке 7 миллионов. В общем, Шахтер увеличил свою общую стоимость на 19,8 млн – до 154,8 млн евро, а Динамо на 11,8 млн – до 69,4 млн евро.
Среди игроков других команд (не Динамо и Шахтера) наибольшего прогресса достигли:
–️ Илья Квасница (Рух) – 2,5 млн (+0,7 млн евро)
–️ ️Алексей Гуцуляк (СК Днепр-1) – 2,5 млн (+0,7 млн евро)
–️ ️Иван Дибанго (Кривбасс) – 1,8 млн (+0,8 млн евро)
–️ ️Таллес Коста (Полесье) – 1,8 млн (-0,2 млн евро)
–️ ️Валентин Рубчинский (СК Днепр-1) – 1,8 млн (+0,6 млн евро)
–️ ️Эдуардо Герреро (Заря) – 1,2 млн (+0,4 млн евро)
️–️ Богдан Леднев (СК Днепр-1) – 1,2 млн (+0,4 млн евро)
️–️ Денис Кузык (Кривбасс) – 1 млн (+0,3 млн евро)
️–️ Богдан Слюбык (Рух) – 1 млн (+0,3 млн евро)
️–️ Тимур Стецьков (Кривбасс) – 1 млн (+0,2 млн евро)
Посмотреть стоимость всех игроков УПЛ можно по ссылке.
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