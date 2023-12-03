Шахтер и Металлист 1925 встретились в поединке 16-го тура чемпионата Украины. Отчет о матче читайте в этой новости на "Футбол 24".

Шахтер ожидаемо захватил инициативу с первых минут, однако до опасных моментов дело не доходило. Удар Крыськива на 11-й минуте пришелся прямо во вратаря, а дальше особо моментов у ворот Сидоренко сложно припомнить. Харьковчане выстроили плотную защиту, почти забыв о контратаках.

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Металлист 1925 впервые пробил по воротам Ризныка на 37-й минуте, но удар Ари прошел над перекладиной. Зубков перед перерывом неплохо пробил, но для Сидоренко удар был очень простым.

Пушич на второй тайм не выпустил Невертона – его заменил другой бразилец, Эгиналдо. Вингер сразу создал момент для Зубкова, но с его ударом под перекладину справился Сидоренко. "Горняки" имели еще несколько возможностей, но Бондаренко и Сикану не хватило точности. Позже Артем после шикарной передачи Крыськива не смог перебросить Сидоренко.

А на 59-й минуте Шахтер наконец-то забил. Бондаренко разрезал пасом всю защиту Металлиста 1925, а Зубков избежал офсайда. Александр сумел еще и убрать защитника и покатить в дальний угол. После этого темп значительно снизился, ведь Шахтер имел преимущество. "Горняки" забили второй мяч на 78-й минуте – Крыськив заработал пенальти, и сам его реализовал.

Назарина мог сделать счет разгромным: Зубков вывел Егора на ударную позицию, а тот пытался перебросить вратаря – немного неточно. Опорник почти сразу мог забить настоящую красоту, но его мощный удар приняла на себя перекладина. В итоге, финальный свисток арбитра зафиксировал победу Шахтера со счетом 2:0.

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