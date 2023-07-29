Донецкий клуб не забывает о своих фанатах, которые нынче защищают нашу родину.

"Спасибо нашим защитникам за возможность играть и выигрывать! Накануне старта нового сезона клуб подготовил лимитированные футболки для представителей ультрас Шахтера, которые сейчас защищают Украину.

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На футболки нанесен 14-й номер в честь 14-го чемпионства Шахтера, которое игроки завоевали благодаря нашим защитникам, позывные бойцов, фирменный военный шеврон и герб Донецка. Также наши ребята получат оригинальные золотые медали УПЛ. До скорой встречи на родных трибунах!" – говорится в заявлении клуба.

Напомним, ранее "Футбол 24" сообщал о футболках с особыми нашивками, в которых Шахтер и Тоттенхэм сыграют в благотворительном матче. Вырученные от продажи обмундирования средства пойдут на помощь Украине и украинцам.

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