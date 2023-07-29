Донецький клуб не забуває про своїх фанатів, які нині боронять нашу батьківщину.

"Дякуємо нашим захисникам за можливість грати та вигравати! Напередодні старту нового сезону клуб підготував лімітовані футболки для представників ультрас Шахтаря, які зараз захищають Україну.

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На футболки нанесено 14-й номер на честь 14-го чемпіонства Шахтаря, яке гравці здобули завдяки нашим захисникам, позивні бійців, фірмовий військовий шеврон та герб Донецька. Також наші хлопці отримають оригінальні золоті медалі УПЛ. До скорої зустрічі на рідних трибунах!" – йдеться у заяві клубу.

Нагадаємо, раніше "Футбол 24" повідомляв про футболки з особливими нашивками, в яких Шахтар і Тоттенхем зіграють у благодійному матчі. Виручені від продажу обмундирування кошти підуть на допомогу Україні та українцям.

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