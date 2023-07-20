"Мы долго молчали, боясь навредить. Но время идет, и ничего не меняется. Саша "Мюнхен" – боец полка "Азов" родом из оккупированного Донбасса, медик, защитник Мариуполя и представитель ультрас донецкого Шахтера – больше года в российском плену.

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Пройдя ад городских боев в Мариуполе, пройдя "Азовсталь", Еленовку и донецкий СИЗО, все еще остается без свободы. Обременительные обстоятельства – рожденный на Донбассе, ультрас донецкого Шахтера, патриот Украины. Сейчас он в плену! И его не хотят отдавать. Такова судьба нас, коренных жителей Донбасса, которые не предали Украину, став на ее защиту с оружием в руках.

Мы должны сделать так, чтобы его позывной был у всех на устах – возможно это даст хоть какое-то продвижение для его скорейшего возвращения домой! Свободу всем верным сынам Украины! Свободу "Мюнхену"!" – написал на своей странице в социальной сети Твиттер Овчаренко.

Напомним, многие бойцы полка "Азов" остаются в плену российских оккупантов, но Украина делает все возможное, чтобы вернуть их домой.

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