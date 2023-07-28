Товариський поєдинок між англійською та українською командами покликаний привернути увагу всього світу до війни в Україні.

Як повідомлялось раніше, 6 серпня у Лондоні відбудеться благодійний поєдинок на підтримку України, в якому зійдуться Тоттенхем і Шахтар. Гра запланована на стадіоні "шпор" – Тоттенхем Стедіум, і стартує о 16:00 за київським часом.

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За інформацією Футбол 24, команди будуть грати у футболках зі спеціальними нашивками. Згодом ці футболки будуть виставлені на аукціон, а гроші підуть на допомогу Україні та українцям. Окрім цього, гімн перед матчем виконає відома українська співачка Ольга Полякова.

Нагадаємо, поєдинок також стане прощальним для Андрія Пятова, багаторічного капітана "гірників", який вже оголосив про завершення кар'єри і увійшов до тренерського штабу Патріка ван Леувена.

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