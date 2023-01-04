Арсенал буде змушений істотно підвищити свою пропозицію щодо Михайла Мудрика, якщо хоче підписати футболіста у зимове трансферне вікно, повідомляє Goal.

Срна проведе переговори з Челсі щодо трансферу Мудрика, – Романо

За інформацією джерела, друга пропозиція "канонірів" у розмірі 70,5 млн євро не влаштувала Шахтар. Спочатку ЗМІ заявляли, що вищевказана сума змусила "гірників" замислитись над можливістю трансферу, але після вступу у переговори Челсі донеччани вирішили йти до кінця і вимагати раніше заявлені 100 мільйонів євро. Зазначається, що український клуб навіть готовий припинити переговори по Мудрику, притримавши гравця до літа.

У Шахтарі добре розуміють, що Мікель Артета має проблеми в атаці – це підтвердив вчорашній поєдинок з Ньюкаслом. І вступ у переговори Челсі, з яким у четвер, 5 січня, проведе зустріч Даріо Срна, на руку "гірникам" – ультиматум донеччан має реальні шанси змусили "канонірів" розщедритися.

Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик провів за Шахтар 18 матчів, оформивши 10 голів та 8 асистів. Його контракт з "гірниками" розрахований до кінця 2026 року.

Чому Шахтар вимагає за Мудрика 100 мільйонів?