Шахтар висунув ультиматум Арсеналу щодо ціни за Мудрика – в хитрій грі використовують іншого гранда АПЛ
Переговори щодо переїзду Михайла Мудрика на Туманний Альбіон вийшли на новий щабель.
Арсенал буде змушений істотно підвищити свою пропозицію щодо Михайла Мудрика, якщо хоче підписати футболіста у зимове трансферне вікно, повідомляє Goal.
Срна проведе переговори з Челсі щодо трансферу Мудрика, – Романо
За інформацією джерела, друга пропозиція "канонірів" у розмірі 70,5 млн євро не влаштувала Шахтар. Спочатку ЗМІ заявляли, що вищевказана сума змусила "гірників" замислитись над можливістю трансферу, але після вступу у переговори Челсі донеччани вирішили йти до кінця і вимагати раніше заявлені 100 мільйонів євро. Зазначається, що український клуб навіть готовий припинити переговори по Мудрику, притримавши гравця до літа.
У Шахтарі добре розуміють, що Мікель Артета має проблеми в атаці – це підтвердив вчорашній поєдинок з Ньюкаслом. І вступ у переговори Челсі, з яким у четвер, 5 січня, проведе зустріч Даріо Срна, на руку "гірникам" – ультиматум донеччан має реальні шанси змусили "канонірів" розщедритися.
Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик провів за Шахтар 18 матчів, оформивши 10 голів та 8 асистів. Його контракт з "гірниками" розрахований до кінця 2026 року.