Далеко не все представители тренерского штаба Шахтера готовы работать с командой перед турне.

Давиде Поссанцини, первый ассистент Роберто Де Дзерби, решил не лететь к подопечным в Турцию, сообщает Sky Italy.

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Сегодня тренерский штаб итальянцев должен воссоединиться с командой и приступить к подготовке к ряду товарищеских матчей с европейскими командами. Роберто Де Дзерби несколько раз публично заявлял, что не покинет своих игроков на произвол судьбы, однако далеко не все помощники готовы разделить эту позицию. Ранее свой уход из Шахтера анонсировал еще один член тренерского штаба – Паоло Бьянко.

Добавим, что Поссанцини неизменно сопровождал Де Дзерби за последние 6 лет работы в Фодже, Палермо, Беневенто, Сассуоло и Шахтере.

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