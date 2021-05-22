Шестым в списке стал комплект, который носили "горняки" в течение победного похода за Кубком УЕФА 2008/09.

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"В 2008 году, после 11 лет сотрудничества с Adidas, Шахтер подписал контракт с Nike. Пока новый технический спонсор клуба готовил для команды из Донецка эксклюзив, "горнякам" был предложен временный вариант экипировки шаблонного дизайна. Однако триумфальное завоевание "оранжево-черными" Кубка УЕФА в 2009-м сделало эту форму культовой", – говорится в Instagram-публикации клуба.

Добавим, что сотрудничество Шахтера и Nike подходит к концу. Со следующего сезона вице-чемпиона Украины будет одевать Puma.

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