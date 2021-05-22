Интер разработал оригинальную форму со "змеиным" принтом – в сеть слили фото
06:00 - Читати українською
Интера не имеет времени на празднование Скудетто и уже готовится к новому сезону.
Новая форма Интера на сезон 2021/22 однозначно удивит поклонников миланского клуба.
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Основной цвет экипировки является белым, главной особенностью футболки будут принты с синей змеей. По информации источников, команда будет использовать этот компект формы для выездных матчей.
Напомним, в нынешнем сезоне Серии А Интер досрочно завоевал золотые медали.
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