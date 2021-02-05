"Горняки" завершили работу за рубежом и будут готовиться к возобновлению сезона уже в Киеве.

Донецкий Шахтер закончил предсезонную подготовку в Турции и успешно вернулся на родину, сообщает официальный сайт "оранжево-черных".

Исмаили оценил готовность побороться за место в основе Шахтера после восстановления от тяжелой травмы

В первой половине дня подопечные Луиша Каштру провели заключительный спарринг на зимних сборах и обыграли боснийский Борац со счетом 2:0 (дублем отметился Евгений Коноплянка), а вечером на самолете прибыли в Киев.

Футболисты получили два дня выходных, а уже в понедельник, 8 февраля, приступят к тренировкам и подготовке к официальным матчам 2021 года.

Напомним, первым соперником Шахтера в УПЛ станет Колос – с ковалёвской командой "горняки" встретятся в субботу, 13 февраля. Начало матча в 17:00.

Шахтер завершил зимние сборы победой – дубль Коноплянки, долгожданный камбэк Исмаили, ошибки Бондаря