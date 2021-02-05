"Гірники" завершили роботу за кордоном і готуватимуться до відновлення сезону вже у Києві.

Донецький Шахтар закінчив міжсезонну підготовку у Туреччині і успішно повернувся на батьківщину, повідомляє офіційний сайт "помаранчево-чорних".

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У першій половині дня підопічні Луїша Каштру провели заключний спаринг на зимових зборах і обіграли боснійський Борац з рахунком 2:0 (дублем відзначився Євген Коноплянка), а ввечері на літаку прибули до Києва.

Футболісти отримали два дні вихідних, а вже у понеділок, 8 лютого, приступлять до тренувань і підготовки до офіційних матчів 2021 року.

Нагадаємо, першим суперником Шахтаря в УПЛ стане Колос – з ковалівською командою "гірники" зустрінуться у суботу, 13 лютого. Початок матчу о 17:00.

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