"Семь долгих месяцев без футбола – очень тяжелый период длительной и усердной работы. Я болел за нашу команду, находясь вне поля, а сейчас счастлив, что наконец сам вернулся и принял участие в матче.

Дубль Коноплянки в видеообзоре матча Шахтер – Борац – 2:0

Счастливый день! Я снова играл и чувствовал себя хорошо. Конечно, еще во многом нужно прибавить, но было важно почувствовать атмосферу и показать себя на поле.

Боялся ли я идти в стыки? Была очень сложная травма, слишком много времени не играл, но перед спаррингом был возбужден даже сильнее чем обычно от того, что смогу снова выйти и показать себя. Слава Богу, все получилось, чувствовал себя хорошо. Понятно, что есть небольшой страх, но он, в основном, в голове. Я на правильном пути. Продолжу работать, чтобы вернуться как можно скорее уже в официальных матчах", – цитирует слова Исмаили клубному телеканалу официальный сайт Шахтера.

Напомним, в последнем контрольном матче на турецких сборах "оранжево-черные" победили боснийский Борац – дублем отметился Евгений Коноплянка.

Шахтер завершил зимние сборы победой – дубль Коноплянки, долгожданный камбэк Исмаили, ошибки Бондаря