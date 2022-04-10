"Горняки" уже начали подготовку к следующему благотворительному поединку в поддержку Украины.

Делегация Шахтера прилетела в Турцию и разместилась на базе национальной сборной вблизи Стамбула, сообщает официальный сайт клуба.

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Там "горняки" будут находиться до 19 апреля, когда состоится встреча с Фенербахче. Следующий поединок Шахтер проведет 14 апреля против польской Лехии.

Отметим, что все средства от реализации билетов на эти матчи и рекламы будут переданы защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам, а также направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны.

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