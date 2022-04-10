"Перед игрой я сказал ребятам, что мы все знаем, что в Украине идет война. В стране погибло и продолжает погибать очень много людей... Женщин, детей... Хотелось бы поблагодарить Грецию и Олимпиакос за то, что дали нам возможность сыграть для нашей страны.

Олимпиакос – Шахтер – 1:0 – видео гола и обзор матча

Мы вышли не просто так, а на спине у нас были написаны названия городов, пострадавших больше всего, в которых случилось очень много смертей и которые навсегда останутся рубцами на нашем сердце. Некоторые ребята после игры плакали в раздевалке, эмоции зашкаливают. Большая честь – представлять нашу страну. Надеюсь, с помощью таких матчей мы подарим людям положительные эмоции и сможем им хоть чем-то помоч.

Было ли тяжело? Нет. Было нетяжело представлять страну и команду в такой ситуации, даже если бы нас ночью для игры разбудили – это не обсуждается. Да, мы недавно собрались, некоторые ребята долго ехали на машине, я сегодня прилетел из другого города. Остальные провели всего одну тренировку, понятно, что еще нужно сыграться. Сейчас в Шахтере много молодых воспитанников Академии, которым нужно время, ведь они недавно познакомились с Мистером. Есть несыгранность, но нужно немного времени, и, думаю, мы будем только прогрессировать. Для первого раза выглядели достойно", – цитирует Степаненко официальный сайт "горняков".

Напомним, в первом благотворительном поединке Шахтер уступил Олимпиакосу со счетом 0:1.

Шахтер проиграл Олимпиакосу в благотворительном матче – уникальный состав, патриотическая акция и поддержка Украины