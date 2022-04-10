"Гірники" вже почали підготовку до наступного благодійного поєдинку на підтримку України.

Делегація Шахтаря прилетіла до Туреччини та розмістилась на базі національної збірної поблизу Стамбулу, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Там "гірники" перебуватимуть до 19 квітня, коли має відбутись зустріч з Фенербахче. Наступний же поєдинок Шахтар проведе 14 квітня проти польської Лехії.

Зауважимо, що усі кошти від реалізації квитків на ці матчі та реклами буде передано захисникам України, волонтерським організаціям, медикам, а також спрямовано на допомогу українським дітям, які постраждали від війни.

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