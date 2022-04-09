Товарищеский матч

Олимпиакос – Шахтер – 1:0

Гол: Тикиньо, 22

Шахтер (стартовый состав): Трубин – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Булеза – Степаненко, Топалов – Мишнев, Бондаренко, Мудрик – Борячук.

Украинский состав Шахтера и мощный патриотический ход "горняков"

Роберто Де Дзерби располагал исключительно украинскими исполнителями. "Горняки" даже получили определенную глубину состава благодаря ряду игроков Мариуполя и футболистов, выступавших на правах аренды в других клубах. В частности, на позиции центрфорварда вышел Андрей Борячук, который первую часть сезона провео в Рухе. Других нападающих у Шахтера не было.

Олимпиакос – Шахтер: онлайн-трансляция матча – "горняки" начали благотворительное турне в поддержку Украины

Заслуживает внимания акция "оранжево-черных" с игровыми футболками. Вместо фамилий игроков на спинах были названия украинских городов-героев, которые сдерживают или уже отразили натиск русской орды: Мариуполь, Херсон, Ирпень, Буча, Гостомель, Харьков, Волноваха, Чернигов, Ахтырка и Николаев.

На благодійний матч з «Олімпіакосом» гравці «Шахтаря» вийдуть у футболках із назвами 10 міст-героїв, які чинили жорсткий опір вторгненню Росії в Україну.



Маріуполь Ірпінь Буча Гостомель Харків Волноваха Чернігів Херсон Охтирка Миколаїв pic.twitter.com/bK118GpWOs — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 9, 2022

Активный старт, пропущенный гол и потеря Конопли

Олимпиакос – лидер чемпионата Греции и 46-кратный чемпион страны. Команда, возглавляемая португальцем Педру Мартиншем, дошла до 1/16 финала Лиги Европы, где уступила Аталанте (наш Руслан Малиновский оформил дубль в Греции). В старте греческого флагмана вышли несколько известных футболистов – Манолас, Пападопулос, Тикинью и француз Вальбуэна появились с первых минут.

Несмотря на это, далеко неоптимальный состав украинцев выглядел прилично. Дебют игры вообще был за Шахтером. Мудрик в фирменном стиле прорвался по левому флангу – опытный Костас Манолас в подкате выбил на угловой. Снова Михаил сбрасывал параллельно линии вратарской, но Борячук не почувствовал момент.

Греки ответили тоже остро. Вальбуэна в своем стиле накрутил Коноплю и отдал на Фортуниса, не попавшего в угол ворот. Перехватили инициативу хозяева, которые находятся в гораздо лучшем состоянии – как физическом, так и психологическом.

Значительно чаще атаковали греки левым флангом, одна из таких атак и стала голевой. Валерий Бондарь проиграл борьбу, мяч после удара головой угодил в перекладину, а Тикиньо был первым на добивании. 1:0 на 22-й минуте.

Первые последствия отсутствия тренировок и игрового тонуса у футболистов Шахтера. Ефим Конопля из-за травмы покинул поле, вместо него вышел Петр Стасюк – представитель Мариуполя.

Активность Мудрика не дала результата – проигранный первый тайм при достойной игре

Пропущенный гол несколько смутил Шахтер, но в конце тайма подопечные Де Дзерби устроили мини-навалу на ворота греков. Снова обострил Мудрик, который был лидером в этом составе Шахтера. Михаил отдал на Мишнева, однако Дмитрий не попал в ближний угол. Продолжал разрывать 10-й номер Шахтера. Мудрик сместился с левого фланга в центр и пробил – в руки киперу.

Абсолютно лучшим был Михаил в первом тайме в составе "горняков". Понравился и Артем Бондаренко, через которого прошли несколько атак Шахтера, но забитым голом ни одна из них не завершилась. Минимальное преимущество Олимпиакоса после 45-ти минут.

Отдельного внимания заслуживают трибуны. Болельщики несколько раз скандировали "Украина" и "Шахтер", а кадры сектора с мягкими игрушками в знак памяти погибших детей вынудили пустить слезу.

Шахтер начал тур с поражения – греки оказались сильнее

После перерыва "горняки" имели несколько моментов, но забить так и не смогли. Мудрик обыгрался с Мишневым и мощно пробил – вратарь спас Олимпиакос. Он же забрал мяч и после дальнего удара Степаненко. Вступал в игру и Шевченко, вышедший вместо Трубина. Алексей перевел на угловой после рикошета от защитника.

Лучший шанс сравнять счет упустил Мудрик, который головой с нескольких метров не попал в ворота после классной подачи Дмитрия Капинуса.

Шахтер сыграл первый матч за полтора месяца и довольно прогнозируемо проиграл. Команда только вчера собралась в хотя бы каком-то составе, а уровень готовности "горняков" по очевидным причинам далек от идеального. Олимпиакос, который на ходу, ожидаемо оказался сильнее. Но главное значение матча заключалось вовсе не в достижении результата – сегодня Шахтер от имени Украины напомнил, кто сейчас бьется со злом за весь цивилизованный мир.

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