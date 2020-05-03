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Шахтер Вернидуба уничтожил Ислочь и значительно улучшил свое турнирное положение

22:18 79 Читати українською
Шахтер Вернидуба уничтожил Ислочь и значительно улучшил свое турнирное положение
Шахтер Солигорск – Ислочь/ Фото pressball.by

Шахтер Солигорск не заметил Ислочь в матче 7-го тура чемпионата Беларуси.

Чемпионат Беларуси, 7 тур

Шахтер Солигорск – Ислочь – 4:0

Голы: Лисакович, 15, 78, Подстрелов, 78, Бодул, 85

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Уже на 15-й минуте хозяева праздновали взятие ворот, счет открыл Виталий Лисакович.

После перерыва гости посыпались, и подопечные Юрия Вернидуба еще трижды расстреляли ворота соперника, а Лисакович отметился дублем.

После 7-ми туров чемпионата Беларуси Шахтер Солигорск расположился на 6-й строчке турнирной таблицы, Ислочь – 5-я.

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Теги
Украинцы за рубежом Беларусь Шахтер Солигорск Шахтер Солигорск Ислочь Ислочь Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб Мир
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