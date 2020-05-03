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Шахтар Вернидуба знищив Іслоч та значно покращив своє турнірне становище

3 травня 22:17 4290 Читать на русском
Шахтар Вернидуба знищив Іслоч та значно покращив своє турнірне становище
Шахтар Солігорськ – Іслоч / Фото pressball.by

Шахтар Солігорськ не помітив Іслоч у матчі 7-го туру чемпіонату Білорусі.

Чемпіонат Білорусі, 7 тур

Шахтар Солігорськ – Іслоч – 4:0

Голи: Лисакович, 15, 78, Подстрєлов, 78, Бодул, 85

Українець став героєм дня у Білорусі – переможний дубль за дві хвилини та феєричний камбек

Вже на 15-й хвилині господарі святкували взяття воріт, рахунок відкрив Віталій Лисакович.

Після перерви гості посипались, і підопічні Юрія Вернидуба ще тричі розстріляли ворота суперника, а Лисакович відзначився дублем.

Після 7-ми турів чемпіонату Білорусі Шахтар Солігорськ розташувався на 6-й сходинці турнірної таблиці, Іслоч – 5-та.

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Світ Головне Білорусь Українці за кордоном Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб Шахтар Солігорськ Шахтар Солігорськ Іслоч Іслоч
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