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Украинец стал героем дня в Беларуси – победный дубль за две минуты и феерический камбэк

21:38 138 Читати українською
Украинец стал героем дня в Беларуси – победный дубль за две минуты и феерический камбэк
Максим Слюсар / Фото ФК Славия-Мозырь

Славия-Мозырь одолела Витебск в матче 7-го тура чемпионата Беларуси. Вашему вниманию видеообзор поединка.

Чемпионат Беларуси, 7 тур

Витебск – Славия-Мозырь – 2:3

Голы: Гуренко, 56, Николаеску, 65 – Нар, 34, Слюсар, 87, 88

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Гости открыли счет в первом тайме, но после перерыва Витебск двумя мячами склонил преимущество в свою сторону.

Когда казалось, что поражение Славии-Мозырь неизбежно, за дело взялся Максим Слюсар. 22-летний украинец за несколько минут до финального свистка дважды отличился в воротах хозяев и завоевал три очка для своей команды.

После 7-ми туров Славия-Мозырь расположилась на 7-й строчке, Витебск – 8-й.

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Украинцы за рубежом Беларусь Мир Видеоновости Витебск Витебск Славия-Мозырь Славия-Мозырь Максим Слюсар Максим Слюсар
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