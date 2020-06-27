Шахтер Вернидуба потерял очки в третьем матче подряд – команда украинца не справилась с аутсайдером

Минск принимал Шахтер Солигорск в рамках поединка 15-го тура чемпионата Беларуси.

Чемпионат Беларуси, 15-й тур

Минск – Шахтер Солигорск – 1:1

Голы: Васильев, 66 – Диасамидзе, 56

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Гости на протяжении всего матча владели инициативой и смогли конвертировать ее в гол в начале второго тайма. Но хозяева не собирались дарить Шахтеру три очка и быстро сравняли счет.

Больше голов от соперников болельщики не дождались, свисток рефери зафиксировал ничью.

Юрий Вернидуб уже третий матч подряд забирает лишь одно очко, его Шахтер расположился на второй строчке турнирной таблицы. ФК Минск провел лишь 13 матчей и остался в зоне вылета на 14-м месте.

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