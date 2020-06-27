toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
ШАХТАР - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ ТРАНСФЕРИ

Шахтар Вернидуба втратив очки у третьому матчі поспіль – команда українця не впоралась з аутсайдером

19:10 - Читать на русском
Шахтар Вернидуба втратив очки у третьому матчі поспіль – команда українця не впоралась з аутсайдером
Мінськ – Шахтар Солігорськ / Фото Шахтар Солігорськ

Мінськ приймав Шахтар Солігорськ в рамках поєдинку 15-го туру чемпіонату Білорусі.

Чемпіонат Білорусі, 15-й тур

Мінськ – Шахтар Солігорськ – 1:1

Голи: Васильєв, 66 – Діасамідзе, 56

Динамо Брест отримало ліцензію УЄФА – клуб Мілевського та Ко ледь уникнув банкрутства

Гості протягом усього матчу володіли ініціативою і змогли конвертувати її у гол на початку другого тайму. Але господарі не мали наміру дарувати Шахтарю три очки і швидко зрівняли рахунок.

Більше голів від суперників вболівальники не дочекались, свисток рефері зафіксував нічию.

Юрій Вернидуб вже третій матч поспіль здобуває лише одне очко, його Шахтар розташувався на другій сходинці турнірної таблиці. ФК Мінськ провів лише 13 матчів і залишився у зоні вильоту на 14-му місці.

Терикони, культ Леніна та тупий ОМОН: куди потрапив Юрій Вернидуб

blog_ava
Талант Ворскли Ісенко зацікавив Бенфіку, – ЗМІ
12:07
2321
Теги
Мінськ Мінськ Шахтар Солігорськ Шахтар Солігорськ Юрій Юрій Вернидуб Білорусь Українці за кордоном Світ
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
51
хв
Десна
19:30
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук