Шахтар Вернидуба втратив очки у третьому матчі поспіль – команда українця не впоралась з аутсайдером

Мінськ приймав Шахтар Солігорськ в рамках поєдинку 15-го туру чемпіонату Білорусі.

Чемпіонат Білорусі, 15-й тур

Мінськ – Шахтар Солігорськ – 1:1

Голи: Васильєв, 66 – Діасамідзе, 56

Динамо Брест отримало ліцензію УЄФА – клуб Мілевського та Ко ледь уникнув банкрутства

Гості протягом усього матчу володіли ініціативою і змогли конвертувати її у гол на початку другого тайму. Але господарі не мали наміру дарувати Шахтарю три очки і швидко зрівняли рахунок.

Більше голів від суперників вболівальники не дочекались, свисток рефері зафіксував нічию.

Юрій Вернидуб вже третій матч поспіль здобуває лише одне очко, його Шахтар розташувався на другій сходинці турнірної таблиці. ФК Мінськ провів лише 13 матчів і залишився у зоні вильоту на 14-му місці.

Терикони, культ Леніна та тупий ОМОН: куди потрапив Юрій Вернидуб