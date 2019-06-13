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Шахтер вернет Додо из аренды в Витории Гимараэш

16:50 129 Читати українською
Шахтер вернет Додо из аренды в Витории Гимараэш
Додо / Витория Гимараеш

Президент Шахтера Ринат Ахметов рассказал о будущем бразильского защитника Додо.

"Решение о возврате Додо мы приняли еще раньше. Еще на встрече с Фонсекой, когда мы думали, что он остается здесь, мы приняли решение, чтобы Додо вернулся из аренды в Шахтер", – цитирует Ахметова Footballua.tv.

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Напомним, Додо перешел в Шахтер в январе 2018 года, но сыграв всего 3 матча за донецкий клуб, летом того же года на правах аренды перебрался в португальский Виторию Гимараэш.

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К слову, ранее сообщалось, что Витория Гимараэш может продлить аренду бразильца у Шахтера за своего тренера Луиша Каштру.

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Теги
Шахтер Шахтер Витория Гимараэш Витория Гимараэш Ринат Ахметов Трансферы Шахтера Додо Додо
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