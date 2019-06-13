Шахтар поверне Додо з оренди у Віторії Гімараєш

Президент Шахтаря Рінат Ахметов розповів про майбутнє бразильського захисника Додо.

"Рішення щодо повернення Додо ми прийняли ще раніше. Ще на зустрічі з Фонсекою, коли ми думали, що він залишається тут, ми прийняли рішення, щоб Додо повернувся з оренди в Шахтар", – цитує Ахметова Footballua.tv.

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Нагадаємо, Додо перейшов у Шахтар в січні 2018-го року, але зігравши лише 3 матчі за донецький клуб, влітку того ж року на правах оренди перебрався у португальську Віторію Гімараєш.

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До слова, раніше повідомлялось, що Віторія Гімараєш може продовжити оренду бразильця у Шахтаря за свого тренера Луїша Каштру.