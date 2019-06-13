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Ахметов назвал сумму, за которую Шахтер отпустил Фонсеку в Рому

09:40 791 Читати українською
Ахметов назвал сумму, за которую Шахтер отпустил Фонсеку в Рому
Ринат Ахметов / соцсети

Президент Шахтера Ринат Ахметов рассказал, сколько клуб получил за Паулу Фонсеку.

"Мы расстались с Фонсекой по-хорошему, друзьями. Желаем ему удачи, надеюсь, он всегда будет переживать за нашу команду. Мы всегда зарабатываем. Относительно Фонсеки договорились на 1.5 миллиона евро, потому что Рома не готова была платить 5, которые были прописаны у него в контракте.

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Главное, что наш выбор уважают. Три года назад, когда приходил Паулу, уходил Луческу, все говорили, что теперь будет с клубом. И как плохо начал Фонсека. Мы проиграли Суперкубок Динамо, вылетели из квалификации ЛЧ.

Многие говорили, что это ошибка, нужно расставаться. Но я верил Паулу, нужно было проявить терпение. И в итоге он отблагодарил нас яркой, красивой игрой и трофеями. Он оставил о себе хорошие воспоминания в Шахтере", – цитирует Ахметова официальный сайт "горняков".

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