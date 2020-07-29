Шахтер – Верес: онлайн-трансляция контрольного матча – "горняки" готовятся к Лиге Европы

Шахтер встречается с Вересом в рамках подготовки к финальной стадии еврокубков. Ссылку на видеотрансляцию матча ищите в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеский матч Шахтер – Верес стартует в 10:30. Онлайн-трансляцию поединка можно посмотреть только на Shakhtar TV по этой ссылке.

Это уже второй спарринг для "горняков" после завершения УПЛ. Недавно Шахтер разгромил Полесья со счетом 4:1. Уже 5 августа чемпионы Украины встретятся с Вольфсбургом в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Волевая победа "горняков" над представителем Второй лиги в видеообзоре Шахтер – Полесье – 4:1

Стартовые составы

Шахтер: Пятов – Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко – Антонио – Марлос, Майкон, Коваленко, Тайсон – Мораес.

Верес: Когут – Пинчук, Махнев, Гончаренко, Солдат – Хоцяновский, Кучеров, Петько, Соломка – Панасенко – Шестаков.

Шахтер обязан выходить в полуфинал Лиги Европы 2019/20 – а дальше возможно чудо, или Встреча, которую все ждут