Шахтар – Верес: онлайн-трансляція контрольного матчу – "гірники" готуються до Ліги Європи

Шахтар зустрічається з Вересом у рамках підготовки до фінальної стадії єврокубків. Лінк на відеотрансляцію матчу шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Товариський матч Шахтар – Верес стартує о 10:30. Онлайн-трансляцію поєдинку можна переглянути лише на Shakhtar TV за цим посиланням.

Це вже другий спаринг для "гірників" після завершення УПЛ. Нещодавно Шахтар розгромив Полісся з рахунком 4:1. Вже 5-го серпня чемпіони України зустрінуться з Вольфсбургом у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

Вольова перемога "гірників" над представником Другої ліги у відеоогляді Шахтар – Полісся – 4:1

Стартові склади

Шахтар: Пятов – Додо, Кривцов, Бондар, Матвієнко – Антоніо – Марлос, Майкон, Коваленко, Тайсон – Мораєс.

Верес: Когут – Пінчук, Махньов, Гончаренко, Солдат – Хоцяновський, Кучеров, Петько, Соломка – Панасенко – Шестаков.

Шахтар зобов'язаний виходити у півфінал Ліги Європи – а далі можливе диво, або Зустріч, яку всі чекають