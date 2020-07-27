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Волевая победа "горняков" над представителем Второй лиги в видеообзоре Шахтер – Полесье – 4:1

14:37 - Читати українською
Волевая победа "горняков" над представителем Второй лиги в видеообзоре Шахтер – Полесье – 4:1
Шахтер – Полесье – 4:1 / фото ФК Шахтер

Шахтер в спарринге одолел второлиговых Полесья, уступая по ходу встречи. Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер – Полесье на "Футбол 24".

Товарищеские матчи
Шахтер
4
4 : 1
1
Полесье
19:00 26:07:2020
завершено
 

Товарищеский матч

Шахтер – Полесье – 4:1

Голы: Майкон, 24, Бондаренко, 53, Коноплянка, 70, Тете, 80 – Задерецкий, 19

Полесье неожиданно повело в счете благодаря голу Задерацкого, но Шахтер быстро отыгрался благодаря голу Майкона. Вторая половина началась с гола Бондаренко, а Коноплянка и Тете добили соперника.

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Напомним, 29 июля команда Луиша Каштру проведет очередной товарищеский матч. На поле спорткомплекса Святошино "горняки" сыграют с ровенским Вересом. Начало игры в 10:30.

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Шахтер - Полесье Шахтер Шахтер Видеоновости Полесье Полесье
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