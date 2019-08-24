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Шахтер в матче с Мариуполем сыграет в особой форме в честь 150-летия Донецка

15:02 62 Читати українською
Шахтер в матче с Мариуполем сыграет в особой форме в честь 150-летия Донецка
Игроки Шахтера / Официальный сайт клуба

Чемпионы Украины отметят юбилей родного города в матче пятого тура УПЛ.

 

Подопечные Луиша Каштру выйдут в футболках с логотипом Донецка, информирует официальный сайт Шахтера.

"Не стоит ожидать чего-то от Мариуполя в матче с Шахтером", – Воробей

25 августа город будет отмечать юбилей – 150 лет со дня основания. Именно в этот день "горняки" будут играть против Мариуполя в рамках пятого тура УПЛ. Матч начнется в 19:30 по киевскому времени.

Бабич поделился планом Мариуполя на игру против Шахтера

Стоит добавить, что 25 августа отмечается еще одна важная дата для Донецка – День шахтера.

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Шахтер Шахтер Футбольная форма Шахтер - Мариуполь
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