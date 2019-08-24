"Не стоит ожидать чего-то от Мариуполя в матче с Шахтером", – Воробей

Бывший нападающий Шахтера Андрей Воробей оценил перспективы Мариуполя в поединке с "горняками".

"Трудно сравнивать Шахтер и Мариуполь. Мариуполь все же будет немного усталым после еврокубков.

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Плюс, вы сами понимаете, что мастерство у игроков Шахтера намного выше. Чего-то ожидать от игры Мариуполя против Шахтера не стоит. Думаю, у них особо ничего не получится. Может, Шахтер и не сможет победить без труда, но он прогнозируемо выиграет", – приводит слова Воробея Террикон.

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Напомним, матч 5-го тура УПЛ Шахтер – Мариуполь состоится в Харькове на ОСК Металлист 25 августа. Начало поединка в 19:30.