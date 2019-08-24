"Не стоит ожидать чего-то от Мариуполя в матче с Шахтером", – Воробей

Испания — 01:10 128
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Зозуля помог Альбасете победить Жирону – украинец получил желтую карту и низкую оценку за матч
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"Швед там умер что ли": фаны Селтика взорвались гневом из-за "чернобыльского Роббена", а тренер все объяснилЛига Европы — 23 авг 1429
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Гвардиола оценил физическое состояние Зинченко после проблем в матче с ТоттенхэмомАнглия — 23 авг 659
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Сможет ли Лунин вернуться в Реал этим летом – Зидан и наставник Вальядолида комментируют странную ситуациюИспания — 23 авг 1279
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"Мавпочка" перевтілилась у Кінг Конга, або Чому Еспаньйол покарав Зорю: іспанські ЗМІ критикують своїх та хвалять нашихЛига Европы — 23 авг 583