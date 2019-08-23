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Бабич поделился планом Мариуполя на игру против Шахтера

17:27 18 Читати українською
Бабич поделился планом Мариуполя на игру против Шахтера
Александр Бабич / Фото УПЛ

Главный тренер приазовцев назвал ориентиры своей команды на матч против чемпионов Украины.

 

"С Шахтером не собираемся играть в открытый футбол. Пока не нашли слабых сторон у "горняков". Понятно, что прежде всего мы хотим обеспечить надежную игру в обороне.

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Из-за запрета играть арендованным игрокам в нашем списке 4 полузащитника и 4 защитника. Конечно, в открытый футбол играть мы не сможем", – сказал Бабич в комментарии ФутболNEWS.

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К слову, матч Шахтер – Мариуполь состоится 25 августа в 19:30 по киевскому времени. После четырех туров подопечные Луиша Каштру идут в чемпионате без потерь очков.

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Мариуполь Мариуполь Александр Бабич Александр Бабич Шахтер - Мариуполь
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