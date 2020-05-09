toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Шахтер в День победы вспомнил, как Виллиан наказал россиян – ретро дня

13:53 12 Читати українською
Шахтер в День победы вспомнил, как Виллиан наказал россиян – ретро дня
Виллиан / AFP

Донецкий Шахтер продолжил ностальгировать по большому футболу. "Горняки" вспомнили невероятный гол Виллиана в ворота питерского Зенита

"Фирменное смещение с фланга и удар в дальний угол!", – говорится в посте официального твиттера клуба.

Марлос скопировал памятное унижение Боатенга в исполнении Месси – один из лучших голов Шахтера в Лиге чемпионов

В рубрику "Гол дня" от Шахтера попал забитый мяч Виллиана, ныне защищающего цвета лондонского Челси. Звездный бразилец открыл счет на 15-й минуте противостояния с Зенитом в рамках группового этапа Лиги чемпионов 2011/12. Тот матч на Донбасс Арене завершился вничью 2:2, а "горняки" заняли последнее место в группе G.

К слову, Виллиан выступал за Шахтер в 2007-2013 гг. В его активе 221 матч за донетчан, в которых вингер забил 37 мячей.

"Никогда не видели такого – КАК он это сделал?": Шахтер обставил россиян, а маг сборной Украины прославился в мире

blog_ava
"Англія – помийна яма". Дружина Ді Марії з огидою пригадала рік Анхеля в МЮ – фейл клубу спричинив тотальну ненависть
08:00
312
Теги
Ретро дня Ретро Виллиан Виллиан Шахтер Шахтер Зенит Зенит Красивые голы Видеоновости
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
57
мин
Лион
21:00
Монпелье
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук