Шахтер в День победы вспомнил, как Виллиан наказал россиян – ретро дня

Донецкий Шахтер продолжил ностальгировать по большому футболу. "Горняки" вспомнили невероятный гол Виллиана в ворота питерского Зенита

"Фирменное смещение с фланга и удар в дальний угол!", – говорится в посте официального твиттера клуба.

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В рубрику "Гол дня" от Шахтера попал забитый мяч Виллиана, ныне защищающего цвета лондонского Челси. Звездный бразилец открыл счет на 15-й минуте противостояния с Зенитом в рамках группового этапа Лиги чемпионов 2011/12. Тот матч на Донбасс Арене завершился вничью 2:2, а "горняки" заняли последнее место в группе G.

К слову, Виллиан выступал за Шахтер в 2007-2013 гг. В его активе 221 матч за донетчан, в которых вингер забил 37 мячей.

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