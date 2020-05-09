Шахтар у День перемоги пригадав, як Вілліан покарав росіян – ретро дня

Донецький Шахтар продовжив ностальгувати за великим футболом. "Гірники" пригадали неймовірний гол Вілліана у ворота пітерського Зеніта.

"Фірмове зміщення з флангу та удар у дальній кут!", – ідеться у дописі в офіційному твіттері клубу.

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До рубрики "Гол дня" від Шахтаря потрапив забитий м'яч Вілліана, який нині захищає кольори лондонського Челсі. Зірковий бразилець відкрив рахунок на 15-й хвилині протистояння із Зенітом у рамках групового етапу Ліги чемпіонів 2011/12. Той матч на Донбас Арени завершився внічию 2:2, а "гірники" посіли останнє місце в групі G.

До слова, Вілліан виступав за Шахтар у 2007-2013 рр. У його активі 221 матч за донеччан, у яких вінгер забив 37 м'ячів.

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