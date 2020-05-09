toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Шахтар у День перемоги пригадав, як Вілліан покарав росіян – ретро дня

13:51 778 Читать на русском
Шахтар у День перемоги пригадав, як Вілліан покарав росіян – ретро дня
Вілліан / AFP

Донецький Шахтар продовжив ностальгувати за великим футболом. "Гірники" пригадали неймовірний гол Вілліана у ворота пітерського Зеніта.

"Фірмове зміщення з флангу та удар у дальній кут!", – ідеться у дописі в офіційному твіттері клубу.

Марлос скопіював пам'ятне приниження Боатенга у виконанні Мессі – один з найкращих голів Шахтаря в Лізі чемпіонів

До рубрики "Гол дня" від Шахтаря потрапив забитий м'яч Вілліана, який нині захищає кольори лондонського Челсі. Зірковий бразилець відкрив рахунок на 15-й хвилині протистояння із Зенітом у рамках групового етапу Ліги чемпіонів 2011/12. Той матч на Донбас Арени завершився внічию 2:2, а "гірники" посіли останнє місце в групі G.

До слова, Вілліан виступав за Шахтар у 2007-2013 рр. У його активі 221 матч за донеччан, у яких вінгер забив 37 м'ячів.

"Ніколи не бачили такого – ЯК він це зробив?": Шахтар обставив росіян, а маг збірної України прославився на весь світ

blog_ava
"Лобановський вбив великого форварда": чому легендарного капітана Динамо назвали Білим Пеле
14:00
13790
Теги
Відеоновини Шахтар Шахтар Ретро дня Ретро Вілліан Вілліан Зеніт Зеніт Красиві голи
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук