Марлос скопировал памятное унижение Боатенга в исполнении Месси – один из лучших голов Шахтера в Лиге чемпионов

Шахтер вспомнил феерическую победу над Фейенордом (3:1) в групповом этапе Лиги чемпионов 2017/18.

Третий гол дончан получился очень эффектным, напомнил официальный Twitter клуба.

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Марлос на границе штрафной получил передачу от Факундо Феррейры и с легкостью разобрался с защитником Фейеноорда. Вишенкой на торте стало гроссмейстерское перекидывание голкипера. Отметим, что двумя годами ранее Лионель Месси в похожем стиле унизил Жерома Боатенга и Мануэля Нойера.

Победа над Фейенордом помогла Шахтеру выйти из группы Лиги чемпионов 2017/18, однако "горняки" вылетели от Ромы на первой стадии плей-офф.

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