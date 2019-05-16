Шахтер начал отсчет к моменту, когда опередит Динамо по титулам

Донецкий Шахтер в предвкушении очередного трофея, который позволит им обойти Динамо.

"Горняки" на своей странице в Instagram опубликовали фото табло ОСК Металлист, на котором начат обратный отсчет до матча с Динамо.

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Изображение появилось после победы дончан в Кубке Украины. Вместо традиционного счета матча на табло светятся цифры 33, показывающие количество трофеев завоеванных Шахтером и Динамо во времена независимости Украины.

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Если "оранжево-черные" победят Зарю, то на матч против Динамо в 30-м туре УПЛ они официально выйдут в статусе единоличного лидера этой гонки.