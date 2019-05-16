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Шахтер начал отсчет к моменту, когда опередит Динамо по титулам

16 мая 23:46 238 Читати українською
Шахтер начал отсчет к моменту, когда опередит Динамо по титулам
Шахтер / Фото ФФУ

Донецкий Шахтер в предвкушении очередного трофея, который позволит им обойти Динамо.

"Горняки" на своей странице в Instagram опубликовали фото табло ОСК Металлист, на котором начат обратный отсчет до матча с Динамо.

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Изображение появилось после победы дончан в Кубке Украины. Вместо традиционного счета матча на табло светятся цифры 33, показывающие количество трофеев завоеванных Шахтером и Динамо во времена независимости Украины.

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Если "оранжево-черные" победят Зарю, то на матч против Динамо в 30-м туре УПЛ они официально выйдут в статусе единоличного лидера этой гонки.

Фото дня! Сразу после финального свистка в поединке Кубка на табло ОСК «Металлист» появился обратный отсчет до исторического матча с «Динамо», на который «Шахтер» может выйти в ранге самого титулованного клуба Украины. Билеты на суперигру 22 мая в продаже в кассах и онлайн на shakhtar.com (ссылка – в описании нашего профиля). ----- Photo of the Day! Immediately after the Cup final, the OSK Metalist scoreboard will display the countdown to the historic match vs Dynamo, in which Shakhtar may well appear as the most decorated club in Ukraine! Tickets for the super game on May 22 are available at the ticket office and online, at shakhtar.com (find the link in the profile). ----- Фото дня! Одразу після фінального свистка в поєдинку Кубка на табло ОСК «Металіст» з’явився зворотний відлік до історичного матчу з «Динамо», на який «Шахтар» може вийти в ранзі найтитулованішого клубу України. Квитки на супергру 22 травня в продаже в кассах и онлайн на shakhtar.com (ссылка – в описании нашего профиля).

Допис, поширений FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

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