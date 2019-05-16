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Шахтар розпочав відлік до моменту, коли випередить Динамо за титулами

16 травня 23:46 3395 Читать на русском
Шахтар розпочав відлік до моменту, коли випередить Динамо за титулами
Шахтар / Фото ФФУ

Донецький Шахтар в передчутті чергового трофея, який дозволить їм обійти Динамо.

"Гірники" на своїй сторінці в Instagram опублікували фото табло ОСК Металіст, на якому розпочатий зворотний відлік до матчу з Динамо.

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Зображення з'явилось після перемоги донеччан у Кубку України. Замість традиційного рахунку матчу на табло світяться цифри 33, що показують кількість трофеїв завойованих Шахтарем і Динамо в часи незалежності України.

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Якщо "помаранчево-чорні" переможуть Зорю, то на матч проти Динамо у 30-му турі УПЛ вони офіційно вийдуть у статусі одноосібного лідера цих перегонів.

Фото дня! Сразу после финального свистка в поединке Кубка на табло ОСК «Металлист» появился обратный отсчет до исторического матча с «Динамо», на который «Шахтер» может выйти в ранге самого титулованного клуба Украины. Билеты на суперигру 22 мая в продаже в кассах и онлайн на shakhtar.com (ссылка – в описании нашего профиля). ----- Photo of the Day! Immediately after the Cup final, the OSK Metalist scoreboard will display the countdown to the historic match vs Dynamo, in which Shakhtar may well appear as the most decorated club in Ukraine! Tickets for the super game on May 22 are available at the ticket office and online, at shakhtar.com (find the link in the profile). ----- Фото дня! Одразу після фінального свистка в поєдинку Кубка на табло ОСК «Металіст» з’явився зворотний відлік до історичного матчу з «Динамо», на який «Шахтар» може вийти в ранзі найтитулованішого клубу України. Квитки на супергру 22 травня в продаже в кассах и онлайн на shakhtar.com (ссылка – в описании нашего профиля).

Допис, поширений FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

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