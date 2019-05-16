Шахтар розпочав відлік до моменту, коли випередить Динамо за титулами

Донецький Шахтар в передчутті чергового трофея, який дозволить їм обійти Динамо.

"Гірники" на своїй сторінці в Instagram опублікували фото табло ОСК Металіст, на якому розпочатий зворотний відлік до матчу з Динамо.

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Зображення з'явилось після перемоги донеччан у Кубку України. Замість традиційного рахунку матчу на табло світяться цифри 33, що показують кількість трофеїв завойованих Шахтарем і Динамо в часи незалежності України.

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Якщо "помаранчево-чорні" переможуть Зорю, то на матч проти Динамо у 30-му турі УПЛ вони офіційно вийдуть у статусі одноосібного лідера цих перегонів.