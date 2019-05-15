Шахтер – Динамо: Воробей объяснил, почему будущее Классическое станет историческим

Бывший нападающий донецкого Шахтера и сборной Украины Андрей Воробей поделился мыслями о поединке "горняков" против киевского Динамо в рамках 30-го тура УПЛ.

"В противостоянии Шахтера и Динамо всегда повышенная мотивация. Не важно, кто в каком состоянии, товарищеская это игра или игра, ничего не решающая. Это все равно противостояние. Я думаю, учитывая ситуацию, в которой сейчас команды находятся, наверное, будут уже с прицелом на следующий сезон проверять молодых ребят. Тем более, Шахтер уже практически стал чемпионом, и они будут проверять игроков на предстоящий сезон, смотреть разные варианты.

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Вина тренера (наставника Динамо Александра Хацкевича – Футбол 24) в том, что результата нет. Это однозначно. Но давайте копнем глубже. Видимо, там проблема не только в тренере. Там, очевидно, проблема и где-то в руководстве. Сколько тренер говорил, что ему нужен нападающий и еще несколько игроков. Фактически Динамо не усилилось на этот сезон. Поэтому тренер работал с имеющимся материалом. Скажу больше – Хацкевич в этом сезоне раскрыл много молодых талантов. Динамо взяло курс на своих воспитанников и понятно, что результат будет не сразу, но думаю, года через два-три, если эти игроки будут прогрессировать, то это будут очень хорошие игроки. Поэтому результат не за горами. Здесь нужно время и доверие президента.

В какой-то степени это будет исторический поединок (Шахтер может опередить Динамо по количеству трофеев, добытых с момента провозглашения Независимости – Футбол 24). Но я не думаю, что из-за этого игроки Шахтера подумают, что они короли или боги. Это будет очередной, обязательный титул в кармане команды, вот и все", – рассказал Воробей в интервью Террикону.

Отметим, что поединок Шахтер – Динамо состоится 22 мая на харьковском ОСК Металлист. "Горняки" могут еще накануне Классического досрочно завоевать трофей чемпиона страны.

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