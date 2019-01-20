Шахтар підвищив ціну на Ракицького

Донецький Шахтар планує отримати за Ярослава Ракицького 12 млн євро плюс 3 млн бонусів.

Донецький Шахтар вимагає у Зеніта 12 млн євро за трансфер захисника Ярослава Ракицького, а також 3 млн євро у якості бонусів, повідомляє Динамоманія.

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"Гірники" сподіваються, що хороші відносини агента Шандора Варги, який займається цим трансфером, з тренером і керівництвом Зеніта дозволять переконати їх виплатити запитувану суму.

Спочатку Зеніт запропонував за Ракицького 8 млн євро, а Шахтар вимагав 10 млн плюс 2 млн бонусів.

Нагадаємо, сьогодні Ракицький полетів із Шахтарем на збір у турецький Белек.

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