toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ХАДДЕРСФІЛД - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Шахтар підвищив ціну на Ракицького

12:26 1618 Читать на русском
Шахтар підвищив ціну на Ракицького
Ярослав Ракицький / фото: ФК Шахтар

Донецький Шахтар планує отримати за Ярослава Ракицького 12 млн євро плюс 3 млн бонусів.

Донецький Шахтар вимагає у Зеніта 12 млн євро за трансфер захисника Ярослава Ракицького, а також 3 млн євро у якості бонусів, повідомляє Динамоманія.

Швед, Лебеденко та ще кілька гравців не полетіли з Карпатами на збори – "леви" вже вирушили у Туреччину

"Гірники" сподіваються, що хороші відносини агента Шандора Варги, який займається цим трансфером, з тренером і керівництвом Зеніта дозволять переконати їх виплатити запитувану суму.

Спочатку Зеніт запропонував за Ракицького 8 млн євро, а Шахтар вимагав 10 млн плюс 2 млн бонусів.

Нагадаємо, сьогодні Ракицький полетів із Шахтарем на збір у турецький Белек.

"Ярік, не йди!": Instagram Ракицького бомбардують жорстокими прокляттями і благаннями не переходити в Зеніт

Теги
Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Шахтар Шахтар Зеніт Зеніт Трансфери Шахтаря Трансфери Зеніта Головне
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
34
хв
Хаддерсфілд
15:30
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук