Чемпионат Азербайджана, 33 тур

Кяпаз – Сабах – 0:3

Голы: Кащук, 4, Апе, 16, Волков, 83

Сабах приехал в гости к середняку чемпионата. Кащук и компания хотели продлить победную серию, которая уже насчитывала три поединка.

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Украинский чемпион мира забивал в двух предыдущих турах. Очередного гола пришлось ждать всего 4 минуты. Экс-лидер Миная Анатолий Нуриев смешно махнул мимо мяча, а вот Кащук не промахнулся. Это был 16 гол Алексея, который имеет шанс зацепиться за звание лучшего бомбардира (у лидера гонки Курбанли 20).

Вскоре Кащук добавил в свой актив ассист, подав с углового точно на голову Апе. Под занавес встречи Сабах довел дело до разгрома. Команда украинца уже давно гарантировала себе второе место, но титул почти нереален. За 3 тура до финиша у Карабаха на 4 очка больше и еще матч в запасе.

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