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Шахтер установил антирекорд УПЛ, несмотря на досрочное чемпионство

06:00 - Читати українською
Шахтер установил антирекорд УПЛ, несмотря на досрочное чемпионство
Жуниор Мораес / ФК Шахтер

Донецкий Шахтер в который раз стал чемпионом Украины, однако установил интересный антирекорд УПЛ.

Оборона дончан оказалась наиболее надежной в сезоне – уже 11-й раз в истории. Шахтер лишь 26 раз вынимал мяч из своих ворот, но это все равно стало худшим результатом за всю историю УПЛ. Никогда команда-чемпион не пропускала так много голов в течение одного сезона, сообщает Sport.ua.

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"Горняки" были лучшими в обороне в домашних матчах – всего 11 пропущенных, а по результатам поединков в гостях разделяют первенство с Зарей – у обоих по 15. Также Шахтер провел больше всего "сухих" поединков (15).

Напомним, что дончане под руководством Луиша Каштру стали чемпионами в сезоне 2019/20, гарантировав себе первое место еще в 27 туре. Следующий официальный матч "горняки" проведут 5 августа – соперником в 1/8 Лиги Европы станет Вольсбург.

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