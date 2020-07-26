Шахтар встановив антирекорд УПЛ попри дострокове чемпіонство

Оборона донеччан виявилась найнадійнішою в сезоні – вже 11-й раз в історії. Шахтар лише 26 разів виймав м'яч з сітки власних воріт, але це стало найгіршим результатом за всю історію Прем'єр-ліги. Ніколи команда-чемпіон не пропускала так багато голів протягом сезону, повідомляє Sport.ua.

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"Гірники" були найкращими в обороні в домашніх матчах – лише 11 пропущених, а за результатами поєдинків у гостях поділяють першість із Зорею – в обох по 15. Також Шахтар провів найбільше "сухих" двобоїв (15).

Нагадаємо, що донеччани під керівництвом Луїша Каштру стали чемпіонами в сезоні 2019/20, гарантувавши собі перше місце ще у 27 турі. Наступний офіційний матч "гірники" проведуть 5 серпня – суперником у 1/8 Ліги Європи стане Вольсбург.

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