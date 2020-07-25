Алан Патрик: После аренды во Фламенго не хотел возвращаться в Шахтер

"Я долгое время находился в Бразилии – четыре с половиной года. Первый приезд в Украину оставил не очень хорошие воспоминания. У меня было мало возможностей. Поэтому я решил вернуться в Бразилию. Я хорошо проявил себя во Фламенго.

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Когда аренда закончилась, я чувствовал, что хочу остаться, не хочу возвращаться в Украину, ведь первый приезд был неудачным. Но со мной пообщались, сказали, что в команде многое изменилось, она даже переехала в другой город. Я вернулся, ведь у меня был контракт, хотя и не хотел. Все сложилось хорошо, мне удалось адаптироваться. Я в Шахтере уже 4 года.

В Бразилии я лучше всего выступал за Фламенго. В Европе, в Шахтере сейчас я провел свой лучший сезон. Даже с точки зрения игрового времени. Я буду продолжать усердно работать, чтобы оставаться на высоком уровне, оправдывать ожидания и помогать Шахтеру в достижении целей", – сказал Патрик в комментарии изданию Fox Sports.

Напомним, "горняки" в 2011 году заплатили Сантосу за полузащитника 4 млн евро, однако тот играл лишь за дубль и не слишком выделялся. Началась череда аренд на родине – Интернасьональ, Палмейрас, Фламенго. Лишь в последнем клубе Патрик доказал, что достоин выступать на высшем уровне. В текущем сезоне провел за Шахтер 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.

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