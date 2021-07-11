Ворскла усилилась полузащитником Шахтера Владиславом Вакулой, сообщает официальный сайт клуба.

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Руководство полтавчан арендовало игрока "горняков" на 1,5 года, другие детали сделки не разглашаются. Владислав имеет репутацию нарушителя дисциплины. Его выгнала Десна через несколько недель после подписания контракта, а Мариуполь передумал приглашать хавбека после скандала с пьяным ДТП. Доигрывал сезон Вакула в дубле Шахтера, где также о нем отзывались не слишком положительно.

В итоге, за последние два сезона Владислав появлялся на поле лишь в 4-х матчах УПЛ.

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