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Шахтер требует у Ромы бешеные деньги за Тайсона

17:18 120 Читати українською
Шахтер требует у Ромы бешеные деньги за Тайсона
Тайсон / ФК Шахтер

Паулу Фонсека снова хочет воссоединиться с Тайсоном, но это будет дорого стоить.

Донецкий Шахтер может продать хавбека Тайсона в Рому, которую возглавляет экс-наставник "горняков" Паулу Фонсека. Однако, по информации sport.ua, дончане хотят получить за бразильца 30 млн евро.

"Яремчук – "пожарный" вариант для Ромы", – известный скаут

В Риме не готовы платить такие деньги за 31-летнего футболиста, поэтому ожидают, что украинский клуб уменьшит аппетиты и отпустит игрока, который недавно восстановился после травмы.

Рома в стартовом туре Серии А расписала феерическую мировую с Дженоа (3:3). Также в команду сватают украинца Романа Яремчука.

Аталанта с Малиновским вырвала победу над СПАЛом, Рома оформила феерическую ничью с Дженоа: 1-й тур Серии А, воскресенье

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