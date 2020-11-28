"Змішані емоції. Прикро програвати під кінець. Шахтар сьогодні терпів з м'ячем, тому що ми дуже грамотно зіграли в обороні, в високому пресингу, в середній і нижній зоні, де були в більшості. Просто закривали всі дороги Шахтарю, який індивідуально дуже сильний. Вони можуть вирішувати в кожній атаці долю матчу.

СК Дніпро-1 – Шахтар – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Але команда старалася, були бійцівські якості і тактична організація, які нам дозволили контролювати гру без м'яча. Прикро, що результат такий. Зайшли в серію негативних результатів, хоча глобально – у нас повинно бути більше очок, ніж є.

Сьогодні претензій до команди немає. Якщо будемо грати так, як сьогодні, то можемо думати про вищі цілі. Шахтар – команда рівня Ліги чемпіонів, це був їхній найкращий склад, крім Мораєса, Степаненка і Корнієнка. Прикро за результат, але я вдячний хлопцям. Ми точно грали на нічию, але пропустили. Треба бути трохи хитрішими, швидшими в деяких моментах", – резюмував Йовічевіч на прес-конференції.

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